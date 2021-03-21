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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دراسة طبية: القليل من التوتر فى يومك قد يفيد عقلك!!

الأحد 21/مارس/2021 - 07:29 ص
التوتر
التوتر
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أظهرت دراسة طبية حديثة أن الأشخاص الذين أبلغوا عن عدم تعرضهم للإجهاد كانوا أكثر عرضة لتجربة صحة يومية أفضل وحالات صحية مزمنة أقل.. ومع ذلك، كان من المرجح أيضًا أن يكون لديهم وظيفة إدراكية أقل.

ووفقا للبحث الذى أجراه الدكتور"ديفيد أم. ألميدا، أستاذ طب الباطنى فى كلية الطب جامعة "بنسلفانيا" الأمريكية: "تشير الدراسة إلى أن الضغوط اليومية الصغيرة يمكن أن تفيد الدماغ، على الرغم من كونها مصدر إزعاج.. وقال "ألميدا": "من الممكن أن تؤدي مواجهة الضغوطات إلى خلق فرص لك لحل مشكلة ما".

وأضاف: "لذلك، قد لا تكون تجربة هذه الضغوطات ممتعة ولكنها قد تجبرك على إيجاد حل لمشكلة ما، وقد يكون هذا مفيدًا في الواقع للأداء الإدراكي، خاصة مع تقدمنا في السن".. ووفقًا للباحثين، ربط عدد كبير من الدراسات السابقة الإجهاد بالمخاطر الأكبر للعديد من النتائج السلبية، مثل المرض المزمن أو سوء الحالة العاطفية.

وعكفت الدراسة الحالية، التى نشرت نتائجها فى عدد مارس من مجلة Emotion" إستخدم الباحثون فيها بيانات 2.711 متطوعا قاموا بملء استبيان حول ظروفهم المهنية والأسرية، فضلا عن خوضهم اختبارًا قصيرًا للإدراك.. بعد ذلك، تمت مقابلة المشاركين كل ليلة لمدة ثماني ليالٍ متتالية، وأجابوا عن أسئلة حول مزاجهم، والحالات المزمنة التي قد يعانون منها، وأعراضهم الجسدية - مثل الصداع، والسعال، والتهاب الحلق - وماذا فعلوا خلال ذلك اليوم.

وبعد تحليل البيانات، وجد الباحثون أنه يبدو أن هناك فوائد لأولئك الذين أبلغوا عن تعرضهم لبعض الضغوط خلال الدراسة، حوالي 10 % من المشاركين.. كان هؤلاء المشاركون أقل عرضة للإصابة بحالات صحية مزمنة وتجربة مزاجية أفضل طوال اليوم.. ومع ذلك، فإن أولئك الذين لم يبلغوا عن أي ضغوطات كان أداؤهم أقل في اختبار الإدراك، حيث يساوي الفرق أكثر من ثماني سنوات من الشيخوخة.. بالإضافة إلى ذلك، كانوا أقل عرضة للإبلاغ عن تقديم أو تلقي الدعم العاطفي، وكذلك أقل عرضة لتجربة الأشياء الإيجابية التي تحدث على مدار اليوم.

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