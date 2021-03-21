«الحضرة» تحيى ليلة النصف من شعبان بأوبرا الإسكندرية.. 28 مارس

تقيم فرقة "الحضرة" للإنشاد الصوفي والديني حفلا ساهرا على مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية، يوم 28 مارس الجاري، وذلك احتفالا بليلة النصف من شهر شعبان المبارك.ويشدو أعضاء فريق "الحضرة" بقيادة مؤسسها المنشد نور ناجح، بباقة من أفضل القصائد والتواشيح التي اشتهرت بها الفرقة في كل حفلاتها لكبار مشايخ الصوفية، أمثال محيي الدين بن عربي، والحلاج والسيدة رابعة العدوية، ومن المعاصرين أحمد الشافعي، والشيخ صالح الجعفري وغيرهم، ومن أبرز ما سيقدمه أعضاء الفريق في الحفل "هنا الحسين" و"مرحبا بالهاشمية" و"زهراء يا زهراء"، و"تشوقنا إلى رؤية رسول الله"، "إني جعلتك في الفؤاد محدثي"، "أعد لنا ذكر الأحباب"، "سكن الفؤاد" و"يا رسول الله يا سندي وعوني"، و"مدد ياسيدة"، و"أيه العمل يا أحمد".وتعد "الحضرة" أول فرقة مستقلة تعتمد على الحضرة الصوفية في الغناء بالأداء الجماعي المبني على فكرة الابتهالات والإنشاد الديني، والذي عاد وبقوة في الآونة الأخيرة، وتتكون الفرقة من 10 من المنشدين والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية الذين يقدمون الحالة الروحانية للحضرات المصرية بشتى طرقها من خلال الإنشاد الديني والابتهالات والذكر والمديح.