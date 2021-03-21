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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

طبيب الزمالك يطمئن على حالة المغربى حميد أحداد

الأحد 21/مارس/2021 - 04:08 ص
المغربي حميد أحداد
المغربي حميد أحداد
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تواصل الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك مع المغربي حميد أحداد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي للاطمئنان عليه، حيث من المتوقع استمرار غيابه عن تدريبات الفريق غدا الأحد بسبب وعكة صحية خفيفة تعرض لها بالجهاز الهضمي.

ومن المنتظر أن يعود اللاعب للتدريبات الجماعية فور تماثله للشفاء.

وكان الزمالك قد استأنف تدريباته الجماعية بعد الراحة التي حصل عليها الفريق لمدة ثلاثة أيام عقب مواجهة الترجي التونسي في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر في ٣ أبريل القادم بالجولة الخامسة من البطولة الإفريقية.

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