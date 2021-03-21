الأهلى يفوز على المعادى فى دورى كرة اليد للسيدات

حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي الفوز على نظيره المعادي، بنتيجة 20-5، ضمن منافسات بطولة الدوري.وأقيمت المباراة على صالة نادي المعادي، وقدم الأهلي عرضًا قويًّا على مدى شوطي اللقاء، ونجح في تحقيق الفوز بفضل الدفاع القوي والهجوم السريع بقيادة مديره الفني يحيى يوسف.وكان فريق سيدات الأهلي قد حقق الفوز في المباراة السابقة على الزهور بنتيجة 31-18، ضمن منافسات بطولة الدوري.ويذكر أن الأهلي قد توج ببطولة كأس مصر مؤخرًا على حساب فريق الزمالك بنتيجة 27-20.