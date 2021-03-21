نيس يفوز على مارسيليا 3-0 فى الدورى الفرنسى

فاز فريق نيس على ضيفه مارسيليا بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة في إطار الجولة ٣٠ من الدوري الفرنسي لكرة القدم.أحرز ثلاثية نيس، كيرفين تورام في الدقيقة ٣٤، وأمين جويري في الدقيقة ٧٤، وألكسيس كلود في الدقيقة ٩٢.وارتفع رصيد نيس إلى ٣٩ نقطة في المركز العاشر بجدول الدوري الفرنسي، بينما تجمد رصيد مارسيليا عند ٤٥ نقطة في المركز السادس، فيما يتصدر ليل ترتيب الدوري برصيد ٦٣ نقطة.