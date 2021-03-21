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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

سبيزيا يفوز على كاليارى 2-1 فى الدورى الإيطالى

الأحد 21/مارس/2021 - 12:15 ص
سبيزيا
سبيزيا
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فاز فريق سبيزيا على ضيفه كالياري بنتيجة ٢-١، ضمن منافسات الجولة ٢٨ من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل هدفي سبيزيا، روبرتو بيكولي في الدقيقة ٤٩، وجيوليو ماجيوري في الدقيقة ٨٠، فيما أحرز هدف كالياري الوحيد لاعبه جاستون بيريرو في الدقيقة ٨٣.

وبهذا الفوز، رفع سبيزيا رصيده إلى ٢٩ نقطة ليحتل المركز الخامس عشر في جدول الدوري الإيطالي، فيما تجمد رصيد كالياري عند ٢٢ نقطة في المركز الثامن عشر.

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