سبيزيا يفوز على كاليارى 2-1 فى الدورى الإيطالى

فاز فريق سبيزيا على ضيفه كالياري بنتيجة ٢-١، ضمن منافسات الجولة ٢٨ من الدوري الإيطالي لكرة القدم.سجل هدفي سبيزيا، روبرتو بيكولي في الدقيقة ٤٩، وجيوليو ماجيوري في الدقيقة ٨٠، فيما أحرز هدف كالياري الوحيد لاعبه جاستون بيريرو في الدقيقة ٨٣.وبهذا الفوز، رفع سبيزيا رصيده إلى ٢٩ نقطة ليحتل المركز الخامس عشر في جدول الدوري الإيطالي، فيما تجمد رصيد كالياري عند ٢٢ نقطة في المركز الثامن عشر.