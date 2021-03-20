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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سليمان: 6 فنادق فقط مؤهلة للعمل بطابا ونويبع

السبت 20/مارس/2021 - 11:56 م
سامى سليمان
سامى سليمان
رامى حسين
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قال سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى طابا ونويبع، إن هناك صعوبات فى توصيل المواد الخام اللازمة لتطوير وتجديد الفنادق؛ لعدم وجود طرق مؤهلة لتوصيل تلك المواد الى الفنادق.

وأوضح "سليمان"، فى تصريحات لـ"الدستور"، أن هناك معاناة شديدة يعانيها المستثمرون بطابا ونويبع، "ولم نجد أى وعود وآمال من قبل المسئولين السابقين، وهناك تراكم فى المديونيات الموجودة على أصحاب الفنادق لعدم وجود أى إيرادات للتشغيل".

وأضاف "سليمان"، أن هناك نحو 6 فنادق تعمل حاليًا بكل من طابا ونويبع من أصل 70 فندقًا قائمًا وتحت الإنشاء، لافتا إلى اتجاه أغلب المستثمرين إلى الإغلاق نتيجة عدم القدرة على التشغيل فى ظل الظروف الحالية.

وأشار إلى أن المستثمرين يريدون أن يروا خطوات جادة من قبل الدولة لرفع المعاناة القائمة منذ قرابة الـ20 عامًا لإعادة تشغيل المنطقة وضخ استثمارات جديدة.

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