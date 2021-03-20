التضامن: الانتهاء من صرف تكافل وكرامة دون زحام على المنافذ

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن الانتهاء من صرف مساعدات الدعم النقدي تكافل وكرامة عن شهر مارس.وأكدت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم تقسيم المستفيدين من الدعم على عدة أيام لمنع التكدس والزحام على منافذ الصرف.وأشارت إلى أنه تم الصرف لعدد حوالي مليون و٢٥٧ ألف مستفيد من الدعم النقدي "كرامة" بالإضافة إلى مستفيدي تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي ٢ مليون و٩١ ألف.وشكلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزامًا بالاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.