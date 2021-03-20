سيدة مدينة نصر ليست الأولى.. مواطنون استمع لهم «السيسي» ونفذ مطالبهم

مواطنون بسطاء جمعهم، كثير منهم غير متعلم، إنما لديه انتماء لروح الوطن وثقة في رئيسهم، ورغم ما يمرون به من مصاعب في حياتهم سواء ماديًا أو مرضيًا إلا أنهم كانت لديهم الثقة بأن صوتهم سيصل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وسيستجيب لهم.ولم يتوقع عدد منهم رؤية الرئيس والحديث معه وجهًا لوجه إنما فقط رؤيتهم له فقط تكون عبر التلفزيون، ولكن تصادف حظهم وجودهم في نفس الأماكن التي يذهب إليها الرئيس لافتتاح المشروعات أو متابعة سير العمل فيها.كان آخرها في الأمس حينما كان يتفقد أعمال تجديد والتطوير الشامل لحديقة الطفل بالحي السادس بمدينة نصر، والتقى بإحدى السيدات التي تصادف وجودها، حيث استمع لمطالبها التي كانت تتعلق بحضانة الأطفال، فطمأنها أن الدولة حريصة على أن يكون قانون الأحوال الشخصية متوازن، ليشمل كل الاعتبارات بين الأم والأهل، لترد السيدة بعد ذلك قائلة: "إحنا مالناش غيرك والله وأنت حبيبنا".ولم تكن سيدة مدينة نصر هي الأولى، فقد تكرر هذا المشهد الإنساني كثيرًا نستعرضها في الإنفوجراف التالي: