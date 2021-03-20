رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

سيدة مدينة نصر ليست الأولى.. مواطنون استمع لهم «السيسي» ونفذ مطالبهم

السبت 20/مارس/2021 - 11:48 م
سيدة مدينة نصر
سيدة مدينة نصر
هايدي حمدي
طباعة
مواطنون بسطاء جمعهم، كثير منهم غير متعلم، إنما لديه انتماء لروح الوطن وثقة في رئيسهم، ورغم ما يمرون به من مصاعب في حياتهم سواء ماديًا أو مرضيًا إلا أنهم كانت لديهم الثقة بأن صوتهم سيصل إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وسيستجيب لهم.

ولم يتوقع عدد منهم رؤية الرئيس والحديث معه وجهًا لوجه إنما فقط رؤيتهم له فقط تكون عبر التلفزيون، ولكن تصادف حظهم وجودهم في نفس الأماكن التي يذهب إليها الرئيس لافتتاح المشروعات أو متابعة سير العمل فيها.

كان آخرها في الأمس حينما كان يتفقد أعمال تجديد والتطوير الشامل لحديقة الطفل بالحي السادس بمدينة نصر، والتقى بإحدى السيدات التي تصادف وجودها، حيث استمع لمطالبها التي كانت تتعلق بحضانة الأطفال، فطمأنها أن الدولة حريصة على أن يكون قانون الأحوال الشخصية متوازن، ليشمل كل الاعتبارات بين الأم والأهل، لترد السيدة بعد ذلك قائلة: "إحنا مالناش غيرك والله وأنت حبيبنا".

ولم تكن سيدة مدينة نصر هي الأولى، فقد تكرر هذا المشهد الإنساني كثيرًا نستعرضها في الإنفوجراف التالي:
سيدة مدينة نصر ليست الأولى.. مواطنون استمع لهم «السيسي» ونفذ مطالبهم
سيدة مدينة نصر ليست الأولى.. مواطنون استمع لهم «السيسي» ونفذ مطالبهم

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أجمل رسائل عيد الأم 2021.. و أبرز هدايا مقترحة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-3-2021

الباز يكشف: لماذا التزم الإعلام المصري الصمت تجاه وقف قنوات الإخوان؟

موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021


الصور

image description

إزالة تعديات حفر وتشوين رمال خارج الحيز العمراني في دمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تهنئ الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة

image description

المجلس الأعلى للجامعات يعتمد لائحة كلية الطب بجامعة دمياط

image description

الأم المثالية بدمياط..تحدت السرطان ودخلت الجامعة مع نجلها

image description

تأهل فريق جامعة دمياط للدور الثامن بمسابقة إبداع 9 (صور)

الأكثر قراءة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-3-2021

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

بينها مصر.. روسيا تسمح لمواطنى مجموعة دول بالعودة لمواصلة الدراسة

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

انتهاء حالة الطوارئ في العاصمة اليابانية وثلاث مقاطعات مجاورة

الأمطار الغزيرة تسبب أعنف فيضانات في أستراليا منذ 50 عاما

دراسة طبية: القليل من التوتر فى يومك قد يفيد عقلك!!

مواعيد القطارات اليوم الأحد 21-3-2021

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

«دور الصحافة والثقافة في صناعة الوعي» بالأعلي للثقافة غدا

«النخبة» تطرح رواية «9 مارس» للجيبوتي محمود شامي

حسن شرارة وفرقته بـ«قبة الغوري» احتفالا بعيد الأم

«قصة الثانوية العامة» على طاولة المجلس الأعلى للثقافة