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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

الأم المثالية بالدقهلية.. عملت فى تجارة الأخشاب لرعاية أبنائها بعد وفاة زوجها

السبت 20/مارس/2021 - 11:45 م
نورا السعيد عبد العزيز
نورا السعيد عبد العزيز
ولاء جمال
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نورا السعيد عبد العزيز عطا الله، الأم المثالية الأولى عن محافظة الدقهلية، أرملة منذ 15 عامًا، تبلغ من العمر 51 سنة، حاصلة على الإعدادية، وتعمل بالتجارة.

ترك الزوج نورا ولديها 3 أبناء، الأول حاصل بكالوريوس تجارة، والثاني بكالوريوس هندسة، أما الابن الثالث طالب بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة.

توفى زوج نورا بعد 15 عامًا من الزواج، حيث كان يعمل إداريًا بإدارة تعليمية وبعد الظهر بمحل لتجارة الأخشاب، ليترك لها ثلاثة أبناء فى عمر 15 عامًا، والثاني 13 عامًا، والثالث 9 سنوات، ومعاش 340 جنيهًا.

اضطرت الأم للخروج للعمل حتى تواجه متطلبات الحياة وتعليم أبنائها فعملت في المحل الذي كان يعمل به زوجها لتجارة الأخشاب.

فوجئت الأم بمديونية على المحل واتفقت مع التجار أن تحصل على البضاعة بالقسط وتسدد من الإيرادات جزء من الديون وجزء حق البضاعة الجديد، إلى أن سددت جميع الديون وكانت تقف مع العمال وتشرف على تحميل البضاعة وتراجع الحسابات.

كان اهتمام الأم بتعليم أبنائها كبيرًا، حيث رفضت أن يترك ابنها الأكبر دراسته لمساعدتها لأنه ترك المدرسة وأهمل دروسه، إلى أن عاد مرة أخرى بتشجيع وإلحاح من الأم، مع هذا الحمل استضافت الأم والداتها ووالدها، حيث كانت والدتها مريضة ولا تقدر على خدمة نفسها، ووالداها مصاب بالزهايمر وتصلب الشرايين وقصور بالدورة الدموية.

ظلت ترعى والداها حيث توفت والداتها بعد وفاة زوجها بثلاث سنوات، أصابتها عدة أمراض وكانت ترفض الذهاب للطبيب وتحصل على العلاج توفيرًا للنفقات.

استطاعت بفضل الله ومثابرتها أن يتخرج الأبناء فحصل الابن الأول على بكالوريوس تجارة ويساعد الأم في تجارة الأخشاب، والابن الثاني بكالوريوس هندسة ويعمل مهندس حر، والابن الثالث بالفرقة الثالثة بكلية الهندسة.

الأم ساهمت في مجال العمل المجتمعي، حيث انضمت إلى إحدى الجمعيات الأهلية، وشاركت في العديد من الأعمال التطوعية لخدمة المرضى والأعمال الاجتماعية النسوية، بالإضافة إلى اهتمامها بحفظ القرآن الكريم وتجويده، مازالت الأم تقوم بواجبها نحو أبنائها ووالداها ومساعدة الآخرين.

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