بعد التوتر بين موسكو وواشنطن.. أبرز 6 دول تعزز روسيا نفوذها داخلها

تعتبر روسيا دول آسيا الوسطى هم الموقع الاستراتيجي والحيوي لها والمحور الأساسي لنفوذها، حيث أنها، منذ انهيار الاتحاد السوفياتي، تسعى للحفاظ على مركزها كقوة عظمى.وتصاعدت حدة التوترات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، في الأيام القليلة الماضية، بعد وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، بالقاتل.وترصد "الدستور " أهم دول آسيا الوسطى الاكثر أهمية لروسيا، وتشهد تنافسا مع أمريكا فيما يخص ميزان القوة الدولية.01.أوزبكستان: اقيمت العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وأوزباكستان عام 1992، وقعت معاهدة الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين روسيا وأوزبكستان التي تعهد الطرفان فيها بتطوير العلاقات بينهما وبضمن ذلك في السياسة والاقتصاد والمجال الإنساني.02. كازاخستان: تسنتد السياسية الخارجية لكازاخستان على الأمن السياسي والاقتصادي لذلك عملت على صنع اتحادا جمركيا مع روسيا، والتي تم تحويلها إلى فضاء اقتصادي مشترك منذ عام 2011، وأنشأت كازاخستان الجماعة الاقتصادية الأوروآسيوية مع قيرغيزستان وطاجيكستان. كما دعت كازاخستان لتحقيق التكامل بين بلدان المنطقة في آسيا الوسطى والتكامل الدولي في المنطقة.03. قرغيزستان: انتشار اللغة الروسية على نطاق واسع واعتبارها لغة رسمية في قيرغيزستان وعلاقتها مع روسيا ترجع إلي ١٩٩٠ حيث أن العلاقات السياسية الخارجية، والعسكرية والاقتصادية مرتبطة بروسيا حتيفي مجال التعليم.05.طاجيكستان: جمهورية طاجكستان التي يوجد فيها عدد كبير من القوات الروسية على الحدود مع أفغانستان، وذلك لوجود قوات عسكرية أمريكية في أفغانستان، ومن ثم جهّزت روسيا قاعدتها العسكرية في طاجيكستان، والقريبة من الحدود الأفغانية بمنظومة "أس 300" الصاروخية المتطوّرة.06.تركمانستان: حجم التجارة المتبادلة بين روسيا وتركمانستان نحو 431 مليون، بالإضافة إلي القواعد العسكريه المهمه الروسية داخل البلد بالإضافة إلي نفوذ روسيا جيواستراتيجية لا يمكن المساومة عليها تركمانستان.