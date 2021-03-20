رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس تنشيط السياحة يجتمع بممثلي وكالات السفر في السوق الأوكراني

السبت 20/مارس/2021 - 11:35 م
السياحة
السياحة
رامى حسين
طباعة
اجتمع المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بنحو 150 ممثل عن وكالات السفر والسياحة في السوق الأوكراني، خلال زيارتهم التعريفية لمدينة الغردقة على هامش ورشة العمل التي نظمها أحد منظمي الرحلات الأوكرانيين تحت عنوان "Emotions of Egypt" وتم خلالها عقد عدد من اللقاءات المهنية مع الجانب الأوكراني لدعم وتطوير العلاقات بين البلدين في مجال السياحة وتعزيز سبل وآليات ترويج المقصد السياحي المصري داخل أوكرانيا.

جاء ذلك الاجتماع في إطار الجهود المبذولة من وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لمناقشة وبحث سبل زيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر وجذب المزيد من السائحين الأوكران إليها.

وخلال الاجتماع، أكد المهندس أحمد يوسف على أن أوكرانيا تعتبر من الدول الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، والتي شهدت تطورًا كبيرًا من حيث حجم الحركة السياحية والأعداد الوافدة منها إلى مصر خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرا إلى أن المقصد السياحي المصري يعد من المقاصد الرئيسية المفضلة لدى السائح الأوكراني نظراَ لثراء وتنوع الأنماط السياحية به، بما يلبي كافة احتياجات السائحين بشرائحهم وثقافاتهم المختلفة.

واستعرض الأساليب والأدوات الترويجية المختلفة التي تعتمد عليها الوزارة للترويج للسياحة المصرية ومنها برامج الحملات المشتركة، وتنظيم رحلات تعريفية للمشاهير والمدونين وغيرها، بهدف تعزيز الصورة الذهنية للمقاصد السياحية المصرية باعتبارها مقاصد آمنة وتقدم منتجات ومستويات خدمة سياحية عالية الجودة، مع تسليط الضوء على الطابع العصري وحسن الضيافة التي تتمتع به مصر.

وأوضح المهندس أحمد يوسف أن السوق الأوكراني سوف يشهد إطلاق المزيد من الحملات الترويجية والقوافل السياحية للترويج لمصر بها خلال الفترة القادمة.

وتحدث رئيس الهيئة عن الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي يتم تطبيقها في جميع المنشآت السياحية والفندقية والمواقع الأثرية والمتاحف لمواجهة انتشار فيروس كورونا بما يضمن سلامة السائحين والعاملين بالقطاع السياحي، إلى جانب استعراض الجهود والتسهيلات التي تقدمها الدولة المصرية لدعم القطاع السياحي ودفع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

من جانبهم، أشار ممثلو وكالات السفر والسياحة في السوق الأوكراني إلى خطتهم لمضاعفة أعداد السائحين الأوكران الوافدين إلى مصر منذ بداية استئناف حركة السياحة إليها في يوليو الماضي وخاصة لمحافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء.

وأثنوا على الجهود الكبيرة التي تقوم بها الحكومة المصرية لضمان رحلة آمنة لزائريها، مؤكدين أن اتباع وتطبيق تلك التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية والتي تتوافق مع معايير وتعليمات منظمة الصحة العالمية تبشر بالعودة السريعة للحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

يذكر أن السوق الأوكراني يعد من أهم الأسواق السياحية بالنسبة للسياحة المصرية وخاصة خلال أزمة كورونا في عام 2020، إذ يعد من أولى الأسواق التي شهدت معدلات تدفق سياحي كبير إلى مصر منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إليها في يوليو الماضي.

موضوعات متعلقة

موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

«ديلي ميل»: كورونا ظهر في «هوبي» قبل «ووهان» بشهرين

الداخلية: باقي 10 أيام على انتهاء مهلة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات

«الصحة»: نستهدف تطعيم 250 ألف بلقاح كورونا خلال أسبوع


الصور

image description

إزالة تعديات حفر وتشوين رمال خارج الحيز العمراني في دمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تهنئ الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة

image description

المجلس الأعلى للجامعات يعتمد لائحة كلية الطب بجامعة دمياط

image description

الأم المثالية بدمياط..تحدت السرطان ودخلت الجامعة مع نجلها

image description

تأهل فريق جامعة دمياط للدور الثامن بمسابقة إبداع 9 (صور)

الأكثر قراءة

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

أولى الجمهورية فى الأم المثالية: ربنا يخلى الرئيس.. وأشكر «الدستور» على دعمى

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الاتحاد الأوروبى يخصص 2.9 مليون يورو لإدارة مخاطر الكوارث فى أوغندا

الأردنيون فى المرتبة 127 عالميًا على مؤشر السعادة لعام 2021

الدنمارك تتراجع فى التصنيف العالمى للسعادة

فلكي أردني: عاصفة مغناطيسية شمسية تؤثر على الأرض غدًا

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

الخميس.. مناقشة «الزينة.. سيرة وجع» لـ محمد الباز في بيت فاطم

محمد عبدالمعطي: مسرح الطفل أعظم مكتشفات القرن العشرين

الثلاثاء.. مناقشة «دليل الطفل الموهوب إلى فنون الكتابة» بدار الكتب

عبدالله البصيص: الشعر أفادني في كتابة جملة رشيقة بلا تكلف (حوار)