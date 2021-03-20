«القوى العاملة» تطلب عمال لإحدى الشركات بميت غمر

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات صناعة الزجاج بميت غمر براتب يحدد بحسب المقابلة.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة عمال من حاصلي جميع المؤهلات.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 0504922255، والتواصل مع المدير المسئول هبة أحمد، أو التوجه لمقر الشركة في كفر المقدام، ميت غمر.