الأم المثالية بالسويس باعت المفروشات والملابس لرعاية أبنائها الثلاثة

وجدت ناهد سمير نفسها مكلفة بتربية 3 أبناء بعد وفاة زوجها بسرطان المخ منذ 12 عامًا، لتقوم بدور الأب والأم حتى تصل بأبنائها إلى بر الأمان.ناهد سمير أحمد محمود، الأم المثالية على محافظة السويس، أرملة منذ 12 عامًا، وتبلغ من العمر 56 سنة، حاصلة على الشهادة الإعدادية ربة منزل، لديها 3 أبناء، الابنة الأولى حالصة على بكالوريوس تربية وماجستير تربية رياضية، الابنة الثانية بكالوريوس نظم ومعلومات، أما الابن الثالث حاصل على معهد منشآت بحرية تزوجت الأم من زوج يعمل سائق تاكسي.أصيب الزوج بـ"بسرطان المخ" ولازم الفراش، وكانت تكاليف علاجه الشهرية باهظة جدًا، حتى توفاه الله بعد 10 سنوات صراع مع المرض.عملت الأم ببعض الأعمال الحرة وبيع المفروشات والملابس، حيث كان المعاش الشهري للزوج بسيطًا، 125 جنيهًا، ولا يفي باحتياجات الأسرة، حصلت الابنة الكبرى على بكالوريوس التربية الرياضية والماجستير في تدريب الرياضة المائية وعينت معيدة بالكلية، والابنة الثانية على بكالوريوس النظم والمعلومات، والابن الثالث على دبلوم المعهد الفني للمنشآت البحرية.