السعودية توزع 3 مليون جرعة لقاح كورونا على مواطنيها

أعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، أن أكثر من 3 مليون جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تم إعطائها حتى الآن بالمملكة.وقالت الوزارة في بيان لها اليوم أنه تم توزيع اللقاحات عبر أكثر من (500) موقع للتطعيم في كافة مناطق المملكة.وحثت الصحة السعودية المواطنين والمقيمين بالمملكة الى اتخاذ الخطوة والتسجيل الآن عبر تطبيق صحتي من أجل الحصول على اللقاح.وسجلت المملكة حتى اليوم أكثر من 384 ألف اصابة مؤكدة بجانب وفاة أكثر من 6500 حالة مصابة.