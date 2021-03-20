وزيرة الثقافة: المرأة المصرية شريك أصيل وفاعل فى المجتمع

شاركت إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، في أمسية أوركسترا القاهرة السيمفوني التي تواكبت مع الاحتفالات بيوم المرأة المصرية وعيد الأم.وقالت إن المرأة المصرية شريك أصيل وفاعل في المجتمع، مؤكدة أنها نجحت في إثبات قدرتها على النجاح بمختلف المجالات، مشيرة إلى اعتزازها بسيدات الوطن اللاتي عرفن بالكفاح والعطاء المستمر منذ أقدم العصور، معربة عن سعادتها بهذه المشاركة لما يمثله الفن من قيمة سامية، ويعكس إيمان الوطن بدور الإبداع في تحقيق التنمية.أقيم الحفل على مسرح الأوبرا الكبير، بقيادة المايسترو الدكتور مجدي بغدادي، ومصاحبة فريق بغدادي بيج باند، والعازفين محمد صالح «بيانو»، وشريف عليان «دبل باص»، وحازم عبد القادر «درامز»، وتضمن مختارات من أشهر أعمال موسيقى الجاز العالمية لكل من «كلود بولينج، انطونيو جوبيم، جلين ميللر، جوي جارلاند، انتونى نيولى ليسلى بريكيوسى»..حضر الحفل عدد من الوزراء والشخصيات العامة، منهم الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد منار عنبة وزير الطيران المدني، والدكتورة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي، والفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، وعدد من نجوم الفن المصري، منهم الفنان الكبير سمير صبري، والمطرب الكبير محمد منير، والإعلامية القديرة إيناس جوهر، ولفيف من المهتمين بالفن.