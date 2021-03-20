رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

انتهاء الشتاء رسميًا.. «الأرصاد» توضح حالة طقس الغد

السبت 20/مارس/2021 - 11:29 م
الشتاء
الشتاء
هاجر رضا
طباعة
قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بدايًة من غد الأحد، انتهى فصل الشتاء فلكيًا وبدأ فصل الربيع.

وأضاف «شاهين» في تصريحات لـ«الدستور»: «الأربعاء 24 مارس ستشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 6 لـ 8 درجات على أغلب الأنحاء، ليسود طقس لطيف شمالًا مائل للحرارة جنوبا نهارًا، بارد ليلًا».

وعن طقس غدًا الأحد، قال إنه سيكون حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مع رياح معتدلة، وسيكون معتدلا مساءً على كافة الأنحاء.

وأكد أنه سيكون حارًا على السواحل الشمالية مع رياح نشطة على السواحل الشمالية الغربية، وسيكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد مع رياح نشطة على شمال الصعيد.

موضوعات متعلقة

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

دعوة سلام.. «الدستور» تحاور الشباب المشاركين في برنامج 1000 إفريقى

الباز يكشف: لماذا التزم الإعلام المصري الصمت تجاه وقف قنوات الإخوان؟

بورصة الدواجن | اسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 20-3-2021


الصور

image description

إزالة تعديات حفر وتشوين رمال خارج الحيز العمراني في دمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تهنئ الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة

image description

المجلس الأعلى للجامعات يعتمد لائحة كلية الطب بجامعة دمياط

image description

الأم المثالية بدمياط..تحدت السرطان ودخلت الجامعة مع نجلها

image description

تأهل فريق جامعة دمياط للدور الثامن بمسابقة إبداع 9 (صور)

الأكثر قراءة

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

أولى الجمهورية فى الأم المثالية: ربنا يخلى الرئيس.. وأشكر «الدستور» على دعمى

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الاتحاد الأوروبى يخصص 2.9 مليون يورو لإدارة مخاطر الكوارث فى أوغندا

الأردنيون فى المرتبة 127 عالميًا على مؤشر السعادة لعام 2021

الدنمارك تتراجع فى التصنيف العالمى للسعادة

فلكي أردني: عاصفة مغناطيسية شمسية تؤثر على الأرض غدًا

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

الخميس.. مناقشة «الزينة.. سيرة وجع» لـ محمد الباز في بيت فاطم

محمد عبدالمعطي: مسرح الطفل أعظم مكتشفات القرن العشرين

الثلاثاء.. مناقشة «دليل الطفل الموهوب إلى فنون الكتابة» بدار الكتب

عبدالله البصيص: الشعر أفادني في كتابة جملة رشيقة بلا تكلف (حوار)