انتهاء الشتاء رسميًا.. «الأرصاد» توضح حالة طقس الغد

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بدايًة من غد الأحد، انتهى فصل الشتاء فلكيًا وبدأ فصل الربيع.وأضاف «شاهين» في تصريحات لـ«الدستور»: «الأربعاء 24 مارس ستشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 6 لـ 8 درجات على أغلب الأنحاء، ليسود طقس لطيف شمالًا مائل للحرارة جنوبا نهارًا، بارد ليلًا».وعن طقس غدًا الأحد، قال إنه سيكون حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري مع رياح معتدلة، وسيكون معتدلا مساءً على كافة الأنحاء.وأكد أنه سيكون حارًا على السواحل الشمالية مع رياح نشطة على السواحل الشمالية الغربية، وسيكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد مع رياح نشطة على شمال الصعيد.