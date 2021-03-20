محمد عبدالمعطي: مسرح الطفل أعظم مكتشفات القرن العشرين

كشف الفنان محمد عبدالمعطي عن أهمية المسرح في مسيرته الفنية، معتبرا المسرح هو أبوالفنون، وأنه اختاره لأنه كان الأحب إلى قلبه في بداية عملة الفني.وأضاف "عبدالمعطي" خلال لقائه مع الإعلامية "قصواء الخلالي" في برنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، أن تعيينه بالمسرح مكنه من التنقل بين جميع مسارح الدولة، مشيرا إلى أن تجربته لدخول عالم التلفزيون سواء دراما أو سينما كانت رغبة منه في خوض تلك التجربة والتي حقق فيها نجاح كبير.وشدد "عبدالمعطي" أن مسرح الطفل هو أعظم مكتشفات القرن العشرين باعتباره وسيلة تربوية جمالية عظيمة تفوق الكتاب والمحاضرة وتفوق أي وسيلة تربوية أخرى.وأوضح أنه يمكن لمسرح الطفل أن يقدم جميع العلوم سواء تاريخ أو فلسفة أو رياضة، وهو ما يساعد على زيادة مدارك الطفل وتقوية ذاكرته.