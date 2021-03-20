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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«قوى عاملة بنى سويف» تعلن عن منحة تركيب وصيانة كاميرات المراقبة بالمجان

السبت 20/مارس/2021 - 11:11 م
مديرية القوى العاملة
مديرية القوى العاملة
دعاء جابر
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أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة بني سويف، عن تقديم منحة تدريبية بالمجان لشباب المحافظة، وذلك في مجال تركيب وصيانة كاميرات المراقبة.

وتقدم تلك المنحة، للشباب من حاصلي جميع المؤهلات، على أن يتراوح عمر المتقدم من 18 سنة، وحتى 40 سنة.

وتتميز المنحة المتاحة، بتوفير مواصلات بالمجان للراغبين في الحصول عليها، وأدوات كتابية، وصرف 20 جنيه يوميا خلال فترة تقديم المنحة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على المنحة، أو الاستفسار عنها، التوجه لمقر مديرية القوى العاملة، بشارع أحمد عرابي، بجوار نادي المعلمين، إدارة بحوث العمالة، الدور الثاني.

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