«الكمامة نجاة».. دراسة جديدة: اللقاح وحده لن يمنع كورونا

كشفت دراسة بريطانية جديدة أن تلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لا يمكن أن يساعد وحده في تحقيق مناعة القطيع والوقاية الكاملة من انتشار الفيروس.وأشارت النتائج الأولية في الدراسة إلى أن اللقاح يوفر مستوى من الحماية ضد عدوى كورونا، لكنه لن يعمل وحده في مواجهة الوباء المستمر منذ أكثر من عام.في السياق، قال مات كيلينج أستاذ من جامعة "وارويك" البريطانية: "تشير النماذج إلى أنه من غير المرجح أن يوقف إطلاق التطعيم لدى البالغين وحدهم انتشار حالات كوفيد -19، ووجدنا أيضًا أن الإطلاق المفاجئ المبكر للقيود من المرجح أن يؤدي إلى موجة كبيرة من العدوى، في حين أن تدابير التخفيف التدريجي على مدى عدة أشهر يمكن أن تقلل من ذروة الموجات المستقبلية".وأضاف: "بعض الإجراءات مثل التزام العزل الصحي، ونظافة اليدين جيدا، وارتداء أقنعة الوجه (الكمامة) في الأماكن عالية الخطورة على الأقل، هو أمر ضروري لمكافحة انتشار عدوى كورونا".وأوضحت الدراسة أنه رغم أن التطعيم يمكن أن يقلل بشكل كبير من انتشار الفيروس، إلا أنه لا يكون كافيا لدفع الانتشار إلى أقل من 1% دون التدابير الاحترازية الأخر.وأشار مؤلفو الدراسة إلى أن حجم الموجات المستقبلية وعدد الوفيات يتأثر بمدى استرخاء الانسان في الالتزام بالاجراءات الاحترازية في وقت مبكر بالإضافة إلى مستوى حماية اللقاح من العدوى، وقابلية الجسم في التجاوب معه.وأكد مؤلفو الدراسة أن التطعيم يقلل بشكل كبير من الوفيات الإجمالية، إلا أنهم لاحظوا أن بعض الأشخاص الذين تم تطعيمهم قد يخسروا حياتهم بسبب الاصابة بالفيروس مرة أخرى.وحذروا من أن امتصاص اللقاح محتمل أن يكون غير متساوٍ بسبب التفاوت في الحالات بين انسان وأخر، وذلك يمكن أن يؤدي لموجات جديدة من العدوى لعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية، مشددين على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية المعلنة.