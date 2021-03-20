رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الكمامة نجاة».. دراسة جديدة: اللقاح وحده لن يمنع كورونا

السبت 20/مارس/2021 - 11:11 م
الكمامة
الكمامة
سارة الشلقاني
طباعة
كشفت دراسة بريطانية جديدة أن تلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لا يمكن أن يساعد وحده في تحقيق مناعة القطيع والوقاية الكاملة من انتشار الفيروس.

وأشارت النتائج الأولية في الدراسة إلى أن اللقاح يوفر مستوى من الحماية ضد عدوى كورونا، لكنه لن يعمل وحده في مواجهة الوباء المستمر منذ أكثر من عام.

في السياق، قال مات كيلينج أستاذ من جامعة "وارويك" البريطانية: "تشير النماذج إلى أنه من غير المرجح أن يوقف إطلاق التطعيم لدى البالغين وحدهم انتشار حالات كوفيد -19، ووجدنا أيضًا أن الإطلاق المفاجئ المبكر للقيود من المرجح أن يؤدي إلى موجة كبيرة من العدوى، في حين أن تدابير التخفيف التدريجي على مدى عدة أشهر يمكن أن تقلل من ذروة الموجات المستقبلية".

وأضاف: "بعض الإجراءات مثل التزام العزل الصحي، ونظافة اليدين جيدا، وارتداء أقنعة الوجه (الكمامة) في الأماكن عالية الخطورة على الأقل، هو أمر ضروري لمكافحة انتشار عدوى كورونا".

وأوضحت الدراسة أنه رغم أن التطعيم يمكن أن يقلل بشكل كبير من انتشار الفيروس، إلا أنه لا يكون كافيا لدفع الانتشار إلى أقل من 1% دون التدابير الاحترازية الأخر.

وأشار مؤلفو الدراسة إلى أن حجم الموجات المستقبلية وعدد الوفيات يتأثر بمدى استرخاء الانسان في الالتزام بالاجراءات الاحترازية في وقت مبكر بالإضافة إلى مستوى حماية اللقاح من العدوى، وقابلية الجسم في التجاوب معه.

وأكد مؤلفو الدراسة أن التطعيم يقلل بشكل كبير من الوفيات الإجمالية، إلا أنهم لاحظوا أن بعض الأشخاص الذين تم تطعيمهم قد يخسروا حياتهم بسبب الاصابة بالفيروس مرة أخرى.

وحذروا من أن امتصاص اللقاح محتمل أن يكون غير متساوٍ بسبب التفاوت في الحالات بين انسان وأخر، وذلك يمكن أن يؤدي لموجات جديدة من العدوى لعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية، مشددين على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية المعلنة.

موضوعات متعلقة

الداخلية: باقي 10 أيام على انتهاء مهلة تركيب الملصق الإلكتروني للسيارات

السيسي يوجه بتعزيز جهود تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا

بورصة الدواجن | اسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت 20-3-2021

الدماء تحول مصرفا بالسنطة إلى بركة حمراء.. والأهالي يستغيثون (صور)


الصور

image description

إزالة تعديات حفر وتشوين رمال خارج الحيز العمراني في دمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تهنئ الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة

image description

المجلس الأعلى للجامعات يعتمد لائحة كلية الطب بجامعة دمياط

image description

الأم المثالية بدمياط..تحدت السرطان ودخلت الجامعة مع نجلها

image description

تأهل فريق جامعة دمياط للدور الثامن بمسابقة إبداع 9 (صور)

الأكثر قراءة

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

أولى الجمهورية فى الأم المثالية: ربنا يخلى الرئيس.. وأشكر «الدستور» على دعمى

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الاتحاد الأوروبى يخصص 2.9 مليون يورو لإدارة مخاطر الكوارث فى أوغندا

الأردنيون فى المرتبة 127 عالميًا على مؤشر السعادة لعام 2021

الدنمارك تتراجع فى التصنيف العالمى للسعادة

فلكي أردني: عاصفة مغناطيسية شمسية تؤثر على الأرض غدًا

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

الخميس.. مناقشة «الزينة.. سيرة وجع» لـ محمد الباز في بيت فاطم

محمد عبدالمعطي: مسرح الطفل أعظم مكتشفات القرن العشرين

الثلاثاء.. مناقشة «دليل الطفل الموهوب إلى فنون الكتابة» بدار الكتب

عبدالله البصيص: الشعر أفادني في كتابة جملة رشيقة بلا تكلف (حوار)