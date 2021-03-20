4 أبريل.. أولى جلسات محاكمة عامل سرق أموال وحواسب شركة بالنزهة

حددت نيابة النزهة جلسة 4 إبريل المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة عامل لاتهامه بسرقة مبلغ مالي وأجهزة حاسب آلي من شركة.ألقى رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي، مدير الأمن، القبض على عامل لقيامه بسرقة مبلغ مالي وأجهزة حاسب آلي من داخل إحدى الشركات بالنزهة بمحافظة القاهرة.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارًا من قسم شرطة النزهة يفيد بتلقي بلاغ من مالك شركة لخدمات النقل، كائنة بدائرة القسم باكتشافه كسر باب الشركة ملكه، وسرقة مبلغ مالي وعدد من أجهزة الحاسب الآلي، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، عاملا سابقا بالشركة محل البلاغ، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.