قبل الانطلاق.. تفاصيل آخر تجهيزات المهرجان القومى للسينما

أكد الناقد السينمائي كمال رمزي، رئيس المهرجان القومي للسينما، أنه تم الانتهاء من جميع التجهيزات لانطلاق المهرجان القومي للسينما الثلاثاء المقبل، وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا.وأضاف "رمزي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "قصواء الخلالي" ببرنامج "المساء مع قصواء" المذاع على فضائية "Ten"، أن لجان التحكيم انتهت من مشاهدة جميع الأفلام والأعمال الفنية التي تقدمت للمهرجان، لافتا إلى أن الأعمال كانت مقسمة إلى قسمين أحدهما للأفلام التسجيلية والروائية القصيرة، والآخر للأفلام الروائية الطويلة.وأوضح أن نتائج الأعمال الفنية المشاركة في المهرجان بها العديد من المفاجآت فيما يخص الأعمال الفائزة، حيث لم يتم النظر إلى صاحب العمل أو مخرجه أو الفنان المشارك فيه بقدر ما تم التقييم على قيمة العمل وأهميته وهو ما يجعل قائمة الجوائز تحمل العديد من المفاجآت.ونوه بأن الدورة الحالية ستحمل اسم المخرج الكبير الراحل سمير سيف، خاصة وأنها الدورة الأولى التي تقام منذ وفاته، حيث تم إلغاء المهرجان دورتين متتاليتين الأولى كانت بسبب وفاة سمير سيف، والثانية كانت بسبب جائحة كورونا.وأكمل "رمزى" أن المهرجان أعد ثلاثة كتب عن 3 من أعمدة السينما هم مدير التصوير سمير بهزان، والموسيقار هانى شنودة، وكتاب عن الفنان الكبير لطفى لبيب، فضلا عن كتاب آخر بعنوان "الخالدون.. حسن الإمام".وأشار إلى أن افتتاح المهرجان وتوزيع الجوائز سيكون يوم الثلاثاء، كما تقرر تقديم عروض جماهيرية للأعمال المشاركة في المهرجان، بدءًا من يوم الخميس المقبل ولمدة 6 أيام، وبسعة 50% من سعة السينما، بعدما كان من المقرر إلغاء العروض الجماهيرية من قبل.