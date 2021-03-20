حملات نظافة ووقف أعمال بناء مخالف بشارع أحمد النجم بحي شرق بالأقصر

نفذ قطاع نظافة حي شرق بمدينة الأقصر، بقيادة حسام العمدة ومحمود فهيم نائب رئيس الحي ومتابعة محمد راشد مسئول قطاع النظافة بالحي، اليوم السبت، حملة نظافة مكبرة بشوارع حي شرق ووقف أعمال بناء مخالف بشارع أحمد النجم خلف سوق الخضار، بتوجيهات العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، برفع تراكمات القمامة من الشوارع أولًا بأول، والقضاء على ظاهرة البناء المخالف ومواصلة حملات النظافة والتجميل بمختلف الأحياء، حفاظًا على المظهر العام.ويقول رئيس حي شرق، إن الحملة استهدفت رفع تجمعات القمامة والمخلفات المتراكمة من مناطق الحى المختلفة بدءً من شارع قرية المنصوري وصولًا حتى مدخل نجع السمانين ومنطقة السمانين ونجع القباحي، إضافة إلى تنفيذ حملة نظافة تمشيطية أمام الحى ورفع تراكمات منطقة أبو ستة، حيث شارك بالحملة عمال وسائقين ومعدات الحى.ومن جانبه وجه رئيس مدينة الأقصر بتكثيف العمل على مدار اليوم للحد من ظاهرة البناء العشوائي والمخالف وتكثيف حملات النظافة للعمل على تقديم أفضل الخدمات، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.و أكد "الشريف" أن مجلس مدينة الأقصر لن يتوانى لحظة عن متابعة الشكاوي الواردة وحلها خاصة ظاهرة البناء المخالف مثلما حدث اليوم بشارع أحمد النجم خلف سوق الخضار ووقف أعمال بناء مخالف بإسم المواطن "ر. ف" ومصادرة أدوات البناء واتخاذ كافة الاجراءات القانونية.