«الصحة»: أعداد المصابين بكورونا يوميا أضعاف الأرقام المعلنة

قالت الدكتورة نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة والسكان للبحوث والتنمية الصحية، إن الأعداد اليومية للمصابين بفيروس كورونا المستجد لم تنخفض في الشهر الماضي، وهو عكس توقعات الوزارة.

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج «كلمة أخيرة» الذي يعرض عبر شاشة «ON»: «لو استمرينا بنفس أسلوب حياتنا لانخفض منحنى الإصابات، وهناك تراخٍ كبير من الجميع، فنحن في حاجة إلى الاستمرار في ارتداء الكمامة».





وتابعت: «لدينا جهات بحثية في مصر على رأسها المركز القومي للأبحاث الذي يجري أبحاثا لتطوير اللقاحات محليًا، كما أن مصر تعاقدت على كميات كبيرة من اللقاحات لتغطية الطلب المحلي».