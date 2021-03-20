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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

العدل للدراسات الاقتصادية: قطاع الأعمال يمتلك فرصة لتحويل الخسائر إلى أرباح

السبت 20/مارس/2021 - 11:02 م
الدكتور كريم عادل
الدكتور كريم عادل
أسامة الشندويلي
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قال الدكتور كريم عادل مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن قطاع الأعمال العام يمتلك فرص استثمارية هامة في المشروعات الموجودة بشركاتها التابعة.

وأضاف عادل في تصريحات خاصة للدستور أن الحكومة تعمل علي الترويج للفرص الاستثمارية في إطار العمل علي تطوير الشركات المملوكة لها في قطاع الأعمال.

وأوضح أن خفض خسائر الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام يحتاج الي جدية تنفيذ في وضع خطة تساهم في تحويل خسائر الشركات الي نقطة تعادل ثم تحقيق ربحية.

وأوضح عادل أن قطاع الأعمال العام تمتلك أصول ضخمة للغاية تمكنها من احداث تطوير جيد للشركات التي تحقق خسائر مما يجعل هذه الخسائر تتحول الي أرباح.

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