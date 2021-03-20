الأم المثالية بجنوب سيناء.. «هدى» عملت على ماكينة خياطة لرعاية أبنائها بعد وفاة زوجها

هدى عبد الرحمن محمد على، الأم المثالية الأولى على محافظة جنوب سيناء، أرملة منذ 6 سنوات، تبلغ من العمر 55 سنة، حاصلة على دبلومه عامة في التربية، تعمل مديرة مدرسة.تزوجت الأم عام 1990، وأنجبت 3 أبناء، الابن الأول حاصل على بكالوريوس سياحة وفنادق، الابنة الثانية حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعي، أما الابنة الثالثة حاصلة على بكالوريوس رياض أطفال.كانت هناك مشاكل مع الزوج وصلت لحد الانفصال، ولكن تم الاقتراح من الزوج بالسفر إلى محافظة أخرى حتى يمكنه رفع مستوى معيشة الأسرة، تحملت الأم الكثير من المتاعب، وكانت تعمل على ماكينة خياطة، وإعطاء دروس خصوصية إلى جانب عملها كمدرسة.مرض الزوج فجأة بسرطان في الكبد والرئة، ظلت تكافح مع مرض الزوج لمدة سنة كاملة حتى توفاه الله، تابعت رحلتها مع الأبناء حتى أتموا تعليمهم وتزوج البنتين.قامت بتسديد كل القروض والديون التي حصلت عليها سواء من البنك أو الأفراد، ومازالت تكافح وتستعد حاليًا لزواج الابن.