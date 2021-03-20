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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

رشا سمير: إلى أمى.. هكذا تعلمت منك الحكى

السبت 20/مارس/2021 - 11:01 م
رشا سمير
رشا سمير
خالد حماد
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تحتفي مصر بعيد الأم، وهو الاحتفال الذي ظهر مطلع القرن الفائت، ويأتي ذلك بغرض تكريم الأمهات، وفي عالمنا العربي وقع اختيار 21 مارس ليكون عيد الأم، وعن الأم وعيدها اختارت "الدستور" أن يكتب المبدعين رسائل تعبر عن الأمتنان والمحبة لأمهاتهم في عيد الأم.

وكتبت الروائية رشا سمير رسالتها إلى والدتها تقول فيها: "ترددت كثيرا قبل أن أكتب إليك في يوم عيدك، فكيف تعجز الكلمات اليوم عن وصف مشاعر سكنتني طوال العمر.. أمي الغالية في يوم عيدك أهديكِ من أروقة ذكرياتنا معا ألف صورة وألف معنى للعشق".

وأضافت: "أتذكر يوم كنت أتعلق بيديك ونحن في طريقنا إلى معرض الكتاب وكأنه يوم عرس، وكيف أنسى وقتما كنا نعود محملين بالكتب لأغفو في المساء على صوتك وأنت تروين فتصطحبينني في نبرات صوتك الحالم إلى مدن السحر والجمال.. وهكذا تعلمت الحكي".

وتابعت: "أتذكر أرفف مكتبتك التي كنتِ ترصين فوقها الكُتب وكأنك تخبئين كنزك بعيدا عن أعين البشر، يومها عرفت قيمة الكتاب ومعنى أن يكون الكتاب رفيقا.. لا أنسى يوم أعطيتك أول قصة قصيرة كتبتها والتردد يملؤني، فابتسمتي وأثنيتي ودفعتيني بكل الحب والفخر لاستكمال الطريق.كل حفل توقيع وكل ندوة وأنت حولي، بجانبي وخلفي.. تربتين وتؤازرين وتحاوطيني بحنانك الفياض الذي لا ينضب معينه أبدا".

وتختم رشا سمير: "كل عام وأنتِ تمتلكين مفاتيح الجنة وعطورها.. كل عام وأنتِ أمي".

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