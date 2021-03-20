الدماء تحول مصرفا بالسنطة إلى بركة حمراء.. والأهالي يستغيثون (صور)

تحول مصرف لرى الأراضى سابقا بمدينة السنطة بمحافظة الغربية، إلى بركة دماء حتى صار مستنقعا للأمراض والأوبئة التي تهدد أهالى المنطقة.وأكد محمود حمدى من أهالى المنطقة أن المصرف يجرى فى منطقة تعد سكنية حديثا مما يشكل خطرا داهما بالتزامن مع وباء هو الأخطر فى تاريخ البشرية "كورونا"، مناشدا المسئولين فى ظل الخطة الجارية لتحجير الترع والمصارف إما بإدراجه فى الخطة أو جعله مغطى لإنقاذ الوضع من التردى.وأكد المهندس أحمد سليمان من أهالي المنطقة أن الرائحة كريهة للغاية، ومنظر الدم يرجح ان يكون من مخلفات السلخانة القريبة من المصرف، مطالبا محافظ الغربية بسرعة حل المشكلة.وأكد مصدر داخل المحافظة أن الشكوى والصور سيتم التحقيق منها ولو تم التأكد سيتم التعامل على الفور.