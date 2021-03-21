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فن

السر وراء «عصا» توفيق الحكيم

الأحد 21/مارس/2021 - 06:19 ص
توفيق الحكيم
توفيق الحكيم
مصطفى شهيب  
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"العصاية قالتلي: مصرعندها تلت أعداء، قلتلها عارفهم، الجهل والفقر والمرض، قالتلي لا.. الدجل والتهريج والنفاق"، هذه ليست جمله مأثورة لشخصية شهيرة بل جزء من حوار بين الكاتب الكبير توفيق الحكيم وعصاه. 

يحكي الكاتب الكبير قصته مع العصا ويقول إنه أثناء عمله كوكيل نيابة بمدينة طنطا وجد أن من صفات الهيبة لدى الفلاحين هى العصا، فهى دليل الاحترام والوقار ونصحه بعض أفراد القرية بامتلاك العصا من أجل نيل الهيبة فى البلد، وبالفعل اشترى واحدة على سبيل التجربة ومن وقتها لم تفارقه. 

وتعلق "الحكيم" بها جدا حتى بعدما استقال من عمله بالنيابة وتفرغ للأدب، وأصبحت لا تفارقه لدرجة أنه كان لا يطلق عليها عصا بل يقول "بنتي اللى من الخشب"، وكان يعتبرها فعلا ابنته لدرجة أنه تخيلها إنسانًا تكلمه ويكلمها وألف كتابًا اسماه "عصا الحكيم".

وتدور فكرة الكتاب كله على حوارات بينه وبين العصا التى يشتكى لها من الدنيا فتطمئنه، ويأخذ رأيها فى الأوضاع السياسية والفنية والثقافية فتجيبه، وكان بالدهاء الكافي لأن يجعل كل آرائه الجريئة التى يريد أن يقولها على لسان العصا حتى لا يتهمه أحد بأن ذلك رأيه هو. 

ولأنه مختلف فى كتاباته، كان الحكيم مختلفًا أيضًا فى إهداءات كتبه لدرجة أنه أهدى أحد كتبه لعصاه وكتب: "إهداء لعصايتي اللي ملازمانى كأنها جزء من دراعي.. اللى مشيت معايا من مصير لمصير.. إلى عصايتي اللى مقدرش استغنى عنها.. صحيح خشبك قدم وبقى كلك مسامير من التصليح فيكي بس عمري ما هقدر أرميكي لأنى مقدرش أتصور حياتى من غيرك.. أنتى الوحيدة اللى عشت معاها عمري". 

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