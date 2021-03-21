الخميسى: روايات أحمد مراد مثل الطعمية لذيذة ولكن بلا فائدة (حوار)

بعد صدور آخر روايات أحمد مراد وتصدرها المبيعات وحصوله على جائزة التفوق يرى البعض أنه أعظم روائي يوجد على الساحة الآن.. فما رأيك؟



ألا تتفق مع من يرون أن أحمد مراد امتداد لتطوير أدب نجيب محفوظ؟



ولكن لماذا لا تضع المبيعات فى الاعتبار، ومراد يبيع مئات الطبعات من رواياته؟



هل معنى كلامك أن مصير روايات مراد ستنتهي مع الوقت؟



البعض يقول إن أحمد مراد هو نجيب محفوظ العصر فهل ترى ذلك أيضًا؟



أثار الكاتب أحمد مراد الجدل بإطلاق مبادرته الأخيرة "واحدة جديدة" بمشاركة الفنانة روبي والفنان ماجد الكدواني، حيث انقسمت الآراء حول ما يقدمه من أدب حتى يقدم مبادرات ثقافية للمجمتع.ويصف الكاتب أحمد الخميسي، فى حواره مع "الدستور"، ظاهرة أحمد مراد، بأنه امتداد لـ"الأدب التجارى"، وليس امتدادًا لأدب نجيب محفوظ كما يروج البعض.العالم كله فيه الأدب التجاري الاستهلاكي، وأيام نجيب محفوظ نفسه كان ذلك الأدب موجودًا، وكان نجيب يوزع ألف وخمسمائة نسخة، وعزيز أرمني يوزع تلاثة الآف، وأحيانًا عشرة الآف نسخة، وتباع فور صدورها، بل وتحولت لأفلام سينمائية، مثل رواية "خذني بعاري"، وهذا الأدب ليس هنا فقط، بل موجودًا في العالم كله مثل روايات ستيفن كينج وسلسلة هاري بوتر، إذن أحمد مراد امتداد للأدب التجاري وليس أدب آخر.علاقة أحمد مراد بنجيب محفوظ غير قائمة لا باعتباره امتداد ولا تطوير، الذين تستطيع فعلًا أن تصفهم بأنهم طورو أدب نجيب محفوظ هما أدباء مثل إبراهيم عبد المجيد وبهاء طاهر ومحمد البساطي، لكن الذين يروجون هذا الكلام يحاولون أن يفرضوا مبدأ السوق "ما يروج هو الأفضل".. لا الأدب مش كدا.. في الأدب صعوبات في الرواج والانتشار وكبار عظماء الأدب كانوا ينشرون بصعوبة بل ويقابلون بالرفض فى أوقات كثيرة، وطوال الوقت الأدب الجيد غير رائج، لكن الأدب التجاري أدب الرعوب الخزعبلات والكائنات الفضائية، فدا زي الآيس كريم والطعمية طعمها لذيذ وعديمة الفايدة.الأدب مش كدا، الأدب هو كم تمتع وتنفع وتفيد، كم تبتكر.أنا أعرف أن ما يكتبه في هذا السياق الآن، ما اعرفش المستقبل، وحتى لو استمر فهذا لا ينكر أنه يكتب للتسلية، اجاثا كريستي التى تكتب الألعاب التى يحبها الجمهور ولكنها لا تصنف أدبًا، تسطيع أن تصنع كرسي من الزان يعيش لمدة 300 سنة فهل هذا أدب.نجيب محفوظ أسطورة أدبية وأخلاقية وإنسانية، وأى أحد يقارن أحمد مراد بنجيب محفوظ لابد أنه يتناول صنف عالي يجعله يقول هذا الكلام، وذلك يذكرني بالنكتة التى كانت تحكي عن أحد الزعماء الذي كان يتجول فقابل أحد الناس يشرب الحشيش فشرب معه، وعندما سأله الحشاش عن هويته فأخبره أنه رئيس جمهورية وهنا ضحك الحشاش وقاله "كده من أول نفس"، الناس غير مدركة أن نجيب مش بس كتابة دا فتح للثقافة العربية أفقًا لم تحلم بها من قبل فتح السوق العالمي، أنا نفسي عندما يصفنى أحدهم بالكاتب الكبير أنفي وأقول أمال نجيب محفوظ يبقى إيه، والغريب أن أحمد مراد كان له تصريح بأن روايات نجيب محفوظ لا تصلح للسينما وأحب أقول له يا مراد أنت حتى ما بتفهمش فى السينما حتى تقول هذا الكلام.