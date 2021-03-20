الأم المثالية بمطروح.. «سهير» تاجرت فى بيع الملابس والدواجن لتربية أبنائها بعد وفاة الزوج

سهير السيد إبراهيم زيدان، الأم المثالية على محافظة مطروح، أرملة منذ 24 عامًا، تبلغ من العمر 59 سنة، حاصلة على دبلوم زراعي، تعمل موظفة بالإدارة الزراعية.لديها 3 أبناء، الأول حاصل على ليسانس الحقوق، الثاني ليسانس لغات وترجمة، أما الثالث حاصل على بكالوريوس تجارة.أنجبت الأم طفلها الأول، ثم مرض الزوج بمرض السرطان، لم يكن للزوج عمل مستقر وكان دخل الأسرة بسيط لا يكفي مصروفات العلاج، توفى الزوج بعد رحلة علاج استمرت 3 سنوات.عمر الأبناء وقت وفاة الأب، 4 سنوات، أصغرهم شهران، وقامت الأم بعمل مشروع صغير «بيع ملابس ودواجن وشتلات زراعية»، وقد حصل الأبناء على مؤهلات عليا، ومازالت تكافح معهم حتى تستطيع تزويجهم، ومازال عطائها مستمر نحوهم.