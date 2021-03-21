أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 21-3-2021

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أسعار الجبس اليوم

وصل متوسط سعر الجبس، اليوم الأحد، بين ٥٨٠ إلى ٦٩٠ جنيها، وذلك فى جبس العامرية، والدولية، والمعمار، ومصر سيناء، والسويس.