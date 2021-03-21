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الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 21-3-2021

الأحد 21/مارس/2021 - 04:40 ص
مواد البناء
مواد البناء
حسين العمدة
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تنشر《الدستور》أسعار مواد البناء اليوم الأحد 21-3-2021، حيث نقدم تقريرًا يوميا يتضمن كافة أسعار مواد البناء، طبقا لآخر التطورات في السوق المصرى، وبحسب أسعار المصانع العاملة في مصر، ليتعرف القارئ المصرى خلال التقرير التالى عن آخر تحديثات أسعار مواد البناء في السوق المحلى.

أسعار مواد البناء اليوم الأحد 21-3-2021

لديكم أهم المعلومات عن كافة أسعار مواد البناء، خلال التقرير، كما هو موضح بالآتى:

أسعار الحديد اليوم

- سعر طن الحديد الواحد فى مصنع حديد المصريين ١٣٥٠٠ جنيه مصرى.

- سعر طن حديد عز ١٣٧٠٠ جنيه مصرى.

- سعر طن حديد العتال ١٣٥٠٠ جنيه مصرى.

- سعر طن حديد عطية ١٣٤٥٠ جنيه مصرى.

- سعر طن حديد بشاى ١٣٥٠٠ جنيه مصرى.

- سعر طن حديد المراكبى ١٣٣٠٠ جنيه مصرى.

- سعر طن حديد سرحان ١٣٣٠٠ جنيه مصرى.

- سعر طن حديد المعادي ١٣٣٠٠ جنيه مصرى.

- سعر طن حديد مصر ستيل ١٣٣٠٠ جنيه مصرى.

- سعر طن حديد بيانكو ١٣٣٠٠ جنيه مصري.

- سعر طن حديد الداخلية ١٣٧٠٠ جنيه مصري.

- سعر طن حديد الكومي ١٣٣٠٠ جنيه مصري.

- سعر طن حديد الجيوشي ١٣٣٠٠ جنيه مصري.

- سعر طن حديد العشري ١٣٤٥٠ جنيه مصري.

أسعار الأسمنت المسلح اليوم


- سعر طن أسمنت أسوان ٦٩٥ جنيهًا.

- سعر طن أسمنت المخصوص ٧٩٠ جنيهًا.

- سعر طن أسمنت الشورى ٧٨٥ جنيهًا.

- سعر طن أسمنت الصخرة ٧٦٠ جنيهًا.

- سعر طن أسمنت السويدى ٨٥٠ جنيهًا.

- سعر طن أسمنت حلوان ٨٥٥ جنيهًا.

- سعر طن أسمنت مصر بني سويف ٧٩٠ جنيهًا.

- سعر طن أسمنت العسكرى ٧٦٠ جنيهًا.

- سعر طن أسمنت النصر ٧٧٥ جنيهًا.

- سعر طن أسمنت السويس ٨٥٠ جنيهًا.

- سعر طن أسمنت سيناء ٧٦٠ جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم


بلغ متوسط سعر الأسمنت الأبيض للطن الواحد، اليوم الأحد، في السوق المصرى، بين ٢٤٢٥ إلى ٢٥٠٠ جنيه، وذلك في الأسمنت العادة، وسوبر سيناء، ورويال العادة، والواحة الأبيض.

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أسعار الجبس اليوم

وصل متوسط سعر الجبس، اليوم الأحد، بين ٥٨٠ إلى ٦٩٠ جنيها، وذلك فى جبس العامرية، والدولية، والمعمار، ومصر سيناء، والسويس.

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