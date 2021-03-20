رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

براتب 2500 جنيه.. «القوى العاملة» تطلب مندوبي تسويق بإحدى شركات شربين

السبت 20/مارس/2021 - 10:51 م
القوى العاملة
القوى العاملة
دعاء جابر
طباعة
أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات استيراد وتصدير الملابس بشربين، براتب 2500 جنيه.
وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، مندوبين تسويق من الجنسين على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل فوق متوسط أو متوسط وألا يزيد عمره على 35 سنة.
وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01063151599، والتواصل مع المدير المسئول محمد إبراهيم، أو التوجه لمقر الشركة في شربين، شارع جواد حسني.

موضوعات متعلقة

تعرف على أسعار ياميش رمضان ٢٠٢١

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)


الصور

image description

محافظ دمياط تهنئ الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة

image description

المجلس الأعلى للجامعات يعتمد لائحة كلية الطب بجامعة دمياط

image description

الأم المثالية بدمياط..تحدت السرطان ودخلت الجامعة مع نجلها

image description

تأهل فريق جامعة دمياط للدور الثامن بمسابقة إبداع 9 (صور)

image description

محافظ أسيوط يقدم واجب العزاء فى والدة النائب الحسينى جلال

الأكثر قراءة

«رغم مرضها».. لماذا رفضت الفنانة نوال أبو الفتوح أموال عادل إمام؟

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

كل ما تريد معرفته عن جدول زيادة المرتبات 2021

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الاتحاد الأوروبى يخصص 2.9 مليون يورو لإدارة مخاطر الكوارث فى أوغندا

الأردنيون فى المرتبة 127 عالميًا على مؤشر السعادة لعام 2021

الدنمارك تتراجع فى التصنيف العالمى للسعادة

فلكي أردني: عاصفة مغناطيسية شمسية تؤثر على الأرض غدًا

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

الثلاثاء.. مناقشة «دليل الطفل الموهوب إلى فنون الكتابة» بدار الكتب

عبدالله البصيص: الشعر أفادني في كتابة جملة رشيقة بلا تكلف (حوار)

عبدالمجيد سباطة: سطران فقط كانا الشرارة الأولى لـ«الملف 42» (حوار)

جلال برجس: «نحن نكتب ذواتنا.. ولا أكتب دون أن أتقمص شخصية الرواية» (حوار)