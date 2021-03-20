براتب 2500 جنيه.. «القوى العاملة» تطلب مندوبي تسويق بإحدى شركات شربين

أعلنت وزارة القوى العاملة، توافر فرص عمل جديدة بإحدى شركات استيراد وتصدير الملابس بشربين، براتب 2500 جنيه.

وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، مندوبين تسويق من الجنسين على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل فوق متوسط أو متوسط وألا يزيد عمره على 35 سنة.

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 01063151599، والتواصل مع المدير المسئول محمد إبراهيم، أو التوجه لمقر الشركة في شربين، شارع جواد حسني.