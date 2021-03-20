«صباحة» الأم المثالية بالإسكندرية.. كفاح أرملة صعيدية لتعليم 3 أبناء

فازت صباحه أنور شنودة الجندي، بلقب الأم المثالية الأولى على محافظة الإسكندرية، وهي أرملة منذ 38 عاما وعمرها 63 سنة، وتسطيع القراءة والكتابة لا تعمل فهى ربة منزل، ولديها 3 أبناء، الأول حاصل على بكالوريوس هندسة والثانية ليسانس تربية أما الابنة الثالثة بكالوريوس تجارة.وتزوجت الأم في عمر 18 سنة، وتوفى الزوج فجأة نتيجة هبوط حاد بالقلب، وترملت الزوجة في عمر 25 عاما، والأبناء تتراوح أعمارهم ما بين «4 سنوات، عامين، 7 شهور» وكان معاشه بسيط جدًا 25 جنيه، بسبب ترك الزوج للشركة قبل الوفاة.أصرت على تعليم أبنائها حيث تركت المدرسة قبل استكمال المرحلة الابتدائية، وعملت على توفير دخل إضافي بجانب المعاش البسيط فقامت بشراء ماكينة حياكة للملابس من خلال اشتراكها بجمعية مع الجيران وبدأت في حياكة ملايات السرائر وبيعها للمحيطيين بها والمقربين.تحمل الأبناء المسئولية مع والداتهم فعملوا في فترة الصيف لتوفير احتياجات الأسرة ومساعدة الأم في المصاريف الدراسية بالإضافة إلى قيام الأم ببيع ما تمتلكه من ذهب لمواجهة أعباء الحياة، تخرج الأبناء وأصبح الابن الأكبر مهندسا، والابنة الثانية معلمة، والابنة الثالثة محاسبة.