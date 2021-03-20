برلمانية: الحكومة ترعى مصالح 420 ألف مسن وتدعمهم بـ2 مليار سنويا

قالت أمل سلامة عضو لجنة الاعلام بمجلس النواب، إن الحكومة تقدم يد العون لجميع المسنين وتعمل على توفير سبل الراحة لهم.وأضافت خلال كملتها في الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة «معًا لإنقاذ إنسان» بالجيزة، أن الحكومة ممثلة في وزارة التضامن ترعى 420 ألف مسن يحصلون على دعم نقدي بإجمالي 2 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة لدور المسنين التي يستفيد منها 960 ألف مسن سنويًا، وهي تسهيلات تكفلها الحكومة لتلك الفئة وذلك وفقا البيانات الحكومية الرسمية.وتأتي زيارة النائبة أمل سلامة لمؤسسة «معا لإنقاذ إنسان» بالجيزة احتفالا بدور المرأة وتكريما للسيدات المُسنات، تزامنا مع شهر المرأة، بصُحبة اللواء يوسف خطاب أمين محافظة الجيزة بحزب الحرية المصري، ونيفين بدار أمينة المرأة بحزب مصر أكتوبر.وخلال الزيارة قدمت النائبة أمل سلامة الهدايا والتهنئة للنزلاء من المسنين والأيتام والأطفال واطمأنت على راحة النزلاء، معربة عن سعادتها لمشاركتهم فرحتهم بهذا اليوم، وأكدت على أننا جميعا علينا مسئولية كبيرة تجاه كبار السن.وأكد محمود وحيد رئيس مجلس أمناء مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، أن المؤسسة تحرص على دعم كبار السن والأطفال الأيتام، وتوفر فرص عمل للأشخاص، موضحا أن 40% من النزلاء يعملون في الدار.