رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 مارس 2021 الموافق 08 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية: الحكومة ترعى مصالح 420 ألف مسن وتدعمهم بـ2 مليار سنويا

السبت 20/مارس/2021 - 10:30 م
أمل سلامة
أمل سلامة
سيد على
طباعة
قالت أمل سلامة عضو لجنة الاعلام بمجلس النواب، إن الحكومة تقدم يد العون لجميع المسنين وتعمل على توفير سبل الراحة لهم.

وأضافت خلال كملتها في الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة «معًا لإنقاذ إنسان» بالجيزة، أن الحكومة ممثلة في وزارة التضامن ترعى 420 ألف مسن يحصلون على دعم نقدي بإجمالي 2 مليار جنيه سنويًا، بالإضافة لدور المسنين التي يستفيد منها 960 ألف مسن سنويًا، وهي تسهيلات تكفلها الحكومة لتلك الفئة وذلك وفقا البيانات الحكومية الرسمية.

وتأتي زيارة النائبة أمل سلامة لمؤسسة «معا لإنقاذ إنسان» بالجيزة احتفالا بدور المرأة وتكريما للسيدات المُسنات، تزامنا مع شهر المرأة، بصُحبة اللواء يوسف خطاب أمين محافظة الجيزة بحزب الحرية المصري، ونيفين بدار أمينة المرأة بحزب مصر أكتوبر.

وخلال الزيارة قدمت النائبة أمل سلامة الهدايا والتهنئة للنزلاء من المسنين والأيتام والأطفال واطمأنت على راحة النزلاء، معربة عن سعادتها لمشاركتهم فرحتهم بهذا اليوم، وأكدت على أننا جميعا علينا مسئولية كبيرة تجاه كبار السن.

وأكد محمود وحيد رئيس مجلس أمناء مؤسسة معانا لإنقاذ إنسان، أن المؤسسة تحرص على دعم كبار السن والأطفال الأيتام، وتوفر فرص عمل للأشخاص، موضحا أن 40% من النزلاء يعملون في الدار.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 20-3-2021

أولى الجمهورية فى الأم المثالية: ربنا يخلى الرئيس.. وأشكر «الدستور» على دعمى

«سفاحة الطالبية».. ارتبطت بزوج صديقتها منذ 5 سنوات.. وشهود عيان: «توقعنا أنه قريبهم»

«الصحة»: نستهدف تطعيم 250 ألف بلقاح كورونا خلال أسبوع


الصور

image description

إزالة تعديات حفر وتشوين رمال خارج الحيز العمراني في دمياط (صور)

image description

محافظ دمياط تهنئ الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة

image description

المجلس الأعلى للجامعات يعتمد لائحة كلية الطب بجامعة دمياط

image description

الأم المثالية بدمياط..تحدت السرطان ودخلت الجامعة مع نجلها

image description

تأهل فريق جامعة دمياط للدور الثامن بمسابقة إبداع 9 (صور)

الأكثر قراءة

بعد التعريف الجديد.. أطباء يحذرون: هذه الأعراض تثبت إصابتك بكورونا

قصة طفل هُتك عرضه في «حفل جماعي» برعاية والدته ببورسعيد (مستند)

موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021

أولى الجمهورية فى الأم المثالية: ربنا يخلى الرئيس.. وأشكر «الدستور» على دعمى

إنفوجراف

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

image description

آخر مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني (انفوجراف)

image description

كيف يتم تجديد رخصة السيارة إلكترونيا؟

image description

«أنجلينا جولي وبرات بيت» حب جامح وانفصال عنيف (انفوجراف)

نجم الساعة

برعاية مصرية.. انعقاد الجولة الثانية من الحوار الوطنى الفلسطينى بالقاهرة

منوعات

الاتحاد الأوروبى يخصص 2.9 مليون يورو لإدارة مخاطر الكوارث فى أوغندا

الأردنيون فى المرتبة 127 عالميًا على مؤشر السعادة لعام 2021

الدنمارك تتراجع فى التصنيف العالمى للسعادة

فلكي أردني: عاصفة مغناطيسية شمسية تؤثر على الأرض غدًا

أيام زمان

«كلهم خانوني».. حكاية مديحة يسري مع أزواجها الخمسة

لماذا رفضت هند رستم العمل مع عبدالحليم حافظ؟

حكاية سليمان نجيب في حياة تحية كاريوكا

بمناسبة عيد الأم.. حكاية أغنية «ست الحبايب»

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
لا يقبل الرديف
ماجد حبته
سقوط بايدن
د.أحمد الخميسى
عشرة أعوام على غزوة الصناديق
بسنت حسن
الافتئات والقتل
المزيد

الثقافة

الخميس.. مناقشة «الزينة.. سيرة وجع» لـ محمد الباز في بيت فاطم

محمد عبدالمعطي: مسرح الطفل أعظم مكتشفات القرن العشرين

الثلاثاء.. مناقشة «دليل الطفل الموهوب إلى فنون الكتابة» بدار الكتب

عبدالله البصيص: الشعر أفادني في كتابة جملة رشيقة بلا تكلف (حوار)