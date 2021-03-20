محافظ المنيا يشهد حفل تجليس الأنبا فيلوباتير أسقفا لإيبراشية أبوقرقاص

محافظ المنيا يشهد حفل تجليس الأنبا فيلوباتير أسقفا لإيبراشية أبوقرقاص
السبت 20/مارس/2021 - 11:19 م
المنيا ـ على حسينطباعة
شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مساء اليوم، حفل تجليس نيافة الأنبا فيلوباتير، أسقفا لإيبارشية أبوقرقاص وتوابعها بمقر كنيسة السيدة العذراء بمدينة الفكرية بأبوقرقاص.
حضر الاحتفال الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية ورجال الدين الإسلامي، وعدد من نواب البرلمان والشيوخ بالمحافظة.
وقدم المحافظ التهنئة إلي الأنبا فيلوباتير على توليه منصب أسقف إيبراشية أبوقرقاص وتوابعها، كما قدم التهاني لشعب أبوقرقاص الكريم لاختيار الأنبا فيلوباتير أسقف وراعي لهم، داعيًا الله أن يديم له الصحة والبركة في منصبه الجديد، موكدًا أن الدولة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمضي نحو التقدم والنماء ليحصد الشعب لمصري، بشائر التنمية والازدهار والرخاء والأمن.
كما عبر المحافظ عن سعادته لمشاركه أهالى أبوقرقاص حفل تجليس الأنبا فيلوباتير ويتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي رقم 102، واختلطت فيه دماء عنصري الأمة دفاعًا عن وطننا الغالي، فجسدت أسمي معاني الانتماء والوحدة والمصير المشترك، والتاريخ يشهد على روح الوحدة والتآخي والمحبة بين عنصرى الأمة.
من جانبه قدم الأنبا فيلوباتير، الشكر للمحافظ، ولجميع قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية والأمنية، على مشاركتهم الغالية في الاحتفالية وعلى روح الأخوة والمحبة، معلنا مساندته ودعمه لجهود التنمية والبناء للمحافظة.
حضر الاحتفال الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية ورجال الدين الإسلامي، وعدد من نواب البرلمان والشيوخ بالمحافظة.
وقدم المحافظ التهنئة إلي الأنبا فيلوباتير على توليه منصب أسقف إيبراشية أبوقرقاص وتوابعها، كما قدم التهاني لشعب أبوقرقاص الكريم لاختيار الأنبا فيلوباتير أسقف وراعي لهم، داعيًا الله أن يديم له الصحة والبركة في منصبه الجديد، موكدًا أن الدولة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمضي نحو التقدم والنماء ليحصد الشعب لمصري، بشائر التنمية والازدهار والرخاء والأمن.
كما عبر المحافظ عن سعادته لمشاركه أهالى أبوقرقاص حفل تجليس الأنبا فيلوباتير ويتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي رقم 102، واختلطت فيه دماء عنصري الأمة دفاعًا عن وطننا الغالي، فجسدت أسمي معاني الانتماء والوحدة والمصير المشترك، والتاريخ يشهد على روح الوحدة والتآخي والمحبة بين عنصرى الأمة.
من جانبه قدم الأنبا فيلوباتير، الشكر للمحافظ، ولجميع قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية والأمنية، على مشاركتهم الغالية في الاحتفالية وعلى روح الأخوة والمحبة، معلنا مساندته ودعمه لجهود التنمية والبناء للمحافظة.