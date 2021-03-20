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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ المنيا يشهد حفل تجليس الأنبا فيلوباتير أسقفا لإيبراشية أبوقرقاص

السبت 20/مارس/2021 - 11:19 م
حفل تجليس الأنبا
حفل تجليس الأنبا فيلوباتير
المنيا ـ على حسين
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شهد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مساء اليوم، حفل تجليس نيافة الأنبا فيلوباتير، أسقفا لإيبارشية أبوقرقاص وتوابعها بمقر كنيسة السيدة العذراء بمدينة الفكرية بأبوقرقاص.

حضر الاحتفال الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية ورجال الدين الإسلامي، وعدد من نواب البرلمان والشيوخ بالمحافظة.

وقدم المحافظ التهنئة إلي الأنبا فيلوباتير على توليه منصب أسقف إيبراشية أبوقرقاص وتوابعها، كما قدم التهاني لشعب أبوقرقاص الكريم لاختيار الأنبا فيلوباتير أسقف وراعي لهم، داعيًا الله أن يديم له الصحة والبركة في منصبه الجديد، موكدًا أن الدولة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمضي نحو التقدم والنماء ليحصد الشعب لمصري، بشائر التنمية والازدهار والرخاء والأمن.

كما عبر المحافظ عن سعادته لمشاركه أهالى أبوقرقاص حفل تجليس الأنبا فيلوباتير ويتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي رقم 102، واختلطت فيه دماء عنصري الأمة دفاعًا عن وطننا الغالي، فجسدت أسمي معاني الانتماء والوحدة والمصير المشترك، والتاريخ يشهد على روح الوحدة والتآخي والمحبة بين عنصرى الأمة.

من جانبه قدم الأنبا فيلوباتير، الشكر للمحافظ، ولجميع قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية والأمنية، على مشاركتهم الغالية في الاحتفالية وعلى روح الأخوة والمحبة، معلنا مساندته ودعمه لجهود التنمية والبناء للمحافظة.

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