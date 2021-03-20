الباز يكشف: لماذا التزم الإعلام المصري الصمت تجاه وقف قنوات الإخوان؟

كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، عن سر صمت الإعلام المصري وعدم التعليق على وقف البرامج السياسية بقنوات الإخوان، وتحويلها لقنوات منوعات.

وقال الباز، في برنامجه آخر النهار المذاع على فضائية النهار، إنه صدرت تعليمات من الحكومة التركية لإدارة قنوات الإعلام الإخواني بوقف برامجها السياسية وعدم التدخل في الشأن المصري وتحويلها إلى برامج منوعات.

وواصل أن البعض يقول إن الإعلام المصري لديه تعليمات بعدم التعليق على هذا القرار، مضيفًا: "وما الذي ينتظره الناس من الإعلاميين المصريين؟، وماذا يجب عليهم أن يقولوه؟".