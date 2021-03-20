الجيش الموريتاني يختتم أكبر مناورات عسكرية شمال البلاد

أنهى الجيش الموريتاني أكبر مناورات عسكرية في شمال البلاد، بحضور وزير الدفاع الموريتاني حنانه ولد سيدي وقائد الأركان العامة للجيوش الفريق محمد بمبه مكت.وقال بيان للجيش الموريتاني صدر مساء السبت إن قائد الأركان العامة للجيوش نقل شكر الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، القائد الأعلى للقوات المسلحة الموريتانية إلى الضباط وضباط الصف والجنود على نجاح هذه المناورة، وعلى ما ميزها من انضباط واندفاع في سبيل تأدية المهام.وأضاف قائد الأركان العامة للجيوش خلال لقائه بالضباط وضباط الصف والجنود: ضرورة منح أولوية خاصة للتكوين وتحسين الخبرة بشكل مستمر.وشهد القادة في ختام المناورات التي أجريت بمدينة ازويرات تنفيذ رماية جوية بطائرات مقاتلة على أهداف أرضية ورماية مدفعية ورماية مدرعات خفيفة، بالإضافة إلى عملية إنزال مظلي وضربة توقيف.