وكيل صحة سوهاج تزور «النفسية وصدر شندويل» لمتابعة سير العمل

نها ستقدم خدمات جليلة للمرضى المترددين عليها.



وعقب الانتهاء من زيارة مستشفى الصحة النفسية توجهت الدكتورة وكيل الوزارة لمستشفى الصدر بشندويل لتفقد سير العمل والاطمئنان على توافر المستلزمات الطبية والأدوية داخل المستشفى وكذلك انتظام حضور الأطقم الطبية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتأكد من استقبال الحالات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، ورافقها أثناء الزيارة الدكتور علاء غفير مدير عام الطب العلاجي والدكتور ايهاب هيكل مدير مستشفى العام، ونائبه الدكتور هيثم محي الدين رشوان والدكتور وائل شنودة مدير عزل سوهاج العام.

زارت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، يرافقها الدكتور علاء غفير مدير عام الطب العلاجي وأحمد عز مدير إدارة المتابعة ومدير مكتب وكيل الوزارة مستشفى الصحة النفسية بسوهاج ومستشفى صدر شندويل لمتابعة سير العمل والاستماع لشكاوى المواطنين.بدأت «حامد» زيارتها بمستشفى الصحة النفسية بتفقد أقسام المستشفى المختلفة للوقوف على مدى جاهزيتها قبيل افتتاحها، وخلال الزيارة عقدت اجتماع مصغر لمناقشة بعض الملاحظات والاحتياجات اللازمة لبدء التشغيل وافتتاح المستشفى.وأشارت وكيل وزارة الصحة إلى أهمية المستشفى بالنسبة لمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، حيث إ