تونس: 20 وفاة بكورونا.. والإجمالي يرتفع لـ8526 حالة

أعلنت وزارة الصحة التونسية مساء السبت تسجيل 20 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8 آلاف و526 حالة.وأضافت الوزارة في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد أنه تم تسجيل 629 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 245 ألفًا و405 حالات.وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 495 حالة من الإصابة بفيروس كورونا، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.وأشارت إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 11 ألفا و072 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 262 حالة، إلى جانب 87 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.