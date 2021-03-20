بدء الاجتماعات الفنية للجنة العليا الأردنية المصرية بالعاصمة عمان

بدأت في العاصمة الأردنية عمان، السبت، الاجتماعات الفنية للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة التي ستتم الأربعاء المقبل، في دورتها التاسعة والعشرين.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن بيان وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية أن الاجتماعات ترأسها عن الجانب الأردني الأمين العام للوزارة يوسف الشمالي، وعن الجانب المصري مستشار وزير الاستثمار والتعاون الدولي طارق الشعراوي.

وأضافت أن اللجنة ستبحث التعاون في عدد من المجالات بخاصة التجارة والاستثمار والطاقة والزراعة والنقل والمواصفات والمقاييس والعمل وغيرها، كما ستبحث عددا من مشاريع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي سيتم التوقيع عليها خلال اجتماعات اللجنة العليا التي ستلتئم في عمان الأربعاء المقبل.