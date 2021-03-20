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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أرمينيا: مقتل 3250 من قواتنا في «قره باغ» العام الماضي

السبت 20/مارس/2021 - 10:23 م
قره باغ
قره باغ
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أعلن رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان مقتل 3 آلاف و250 من القوات الأرمينية، جراء الأعمال القتالية في إقليم قره باغ مع أذربيجان، العام الماضي.
وقال باشينيان خلال اجتماع مع بعض أهالي منطقة أراجاتسونسك، حسبما نقلت وسائل إعلام روسية السبت: "تكبدنا خسائر كبيرة في الحرب"، مشيرا إلى أن البعض يتحدث عن 10 آلاف قتيل؛ لكن الأرقام الرسمية تشير إلى 3250 قتيلا.
وأضاف أن هناك 189 عائلة تنتظر نتائج فحص الحمض النووي، وقائمة المفقودين بحاجة إلى التدقيق، معتبرا أن حصيلة القتلى لن تتجاوز حتى بعد تحديد كل الملابسات 4 آلاف شخص.

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