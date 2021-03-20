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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«مستثمري بدر»: مصانع المنطقة ستشارك في مبادرة حياة كريمة

السبت 20/مارس/2021 - 10:20 م
حياة كريمة
حياة كريمة
أسماء إبراهيم
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قال بهاء العادلي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري بدر إن مصانع المنطقة ستشارك في مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا.

أضاف العادلي، لـ"الدستور" أن مصانع إنتاج الأجهزة الكهربائية ومواد البناء هم الأبرز في المشاركة، لافتًا إلى أن المبادرة ستعمل على انتعاش حركة الصناعة بالمنطقة خلال الفترة المقبلة.

وأشاد رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر بدور البنك المركزي المصري منذ أزمة كورونا، ودوره القوى في دعم الصناعة المحلية من خلال إطلاق المبادرات التشجيعية للقطاع.

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