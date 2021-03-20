فريق طبي ببني سويف ينقذ سيدة بعد اختراق سيخ حديد رقبتها (صور)

نجح فريق طبي بمستشفى بني سويف الجامعي، في اجراء عملية جراحية دقيقة لاستخراج "سيخ حديد" طوله متر ونصف من رقبة "سيدة" تبلغ من العمر 34 عامًا، وصلت إلى قسم الطوارئ بالمستشفى.حيث تبين أن السيدة تبلغ من العمر 34 عامًا، ومقيمة بإحدى قرى مركز الواسطى، ووصلت إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، أمس، في حالة صحية سيئة للغاية، بعد أن سقطت من الدور الثالث إلى الدور الثاني على سيخ حديد موجود أعلى سقف المنزل المجاور.وتبين للأطباء أن السيخ الحديد دخل من رقبة السيدة خلف الفك وخرج من الفم، حيث تسبب في قطع الجلد وعضلات الرقبة وعدد من الأغشية التي تغطي الفم، وتم معالجتها بشكل كامل خلال العملية، التي استغرقت قرابة ساعتين بمشاركة فريق طبي متخصص كل في مجاله.ونجح فريق طبي بالمستشفى في إجراء العملية الجراحية للسيدة، والتي استغرقت قرابة ساعتين لاستخراج السيخ وإعادة كل شيء لطبيعته.وخرجت السيدة من غرفة العمليات ولا تزال تحت الملاحظة بالمستشفى، بصحة جيدة وستغادر خلال يومين بحد وتعد العملية من العمليات النادرة التى يتم إجراؤها داخل المستشفى.