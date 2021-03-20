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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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انطلاق مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة من فندق أيكوتيل دهب باى فيو

السبت 20/مارس/2021 - 10:18 م
مسابقة ملكة جمال
مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة
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انطلقت فعاليات مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة ميس ايكو انترناشونال، بفندق "أيكوتيل دهب باى فيو" بمدينة دهب فى جنوب سيناء، والتى تستمر حتى 31 مارس الجارى.

ويشارك فى المسابقة الكبرى 80 فتاة من مختلف أنحاء العالم للفوز باللقب، وتعد المسابقة من أهم المسابقات العالمية فى هذا المجال، وقالت الدكتورة ياسمين الكاشف المنسق العام وعضو مجلس إدارة الفندق، أن هناك فريق عمل متخصص بـ"أيكوتيل دهب" لهذا الحدث الدولى، مؤكدة أنه يتم تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة داخل الفنادق طبقا للضوابط والاشتراطات التى أقرتها رئاسة الوزراء، ونراعى الحفاظ على المسافة الآمنة والتباعد الاجتماعى والالتزام بالإرشادات المعلنة بوزارة الصحة.
وأوضحت الدكتورة ياسمين الكاشف أن استضافة مسابقة "ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة ميس ايكو انترناشونال"، فى فندق أيكوتيل دهب، تعد بمثابة رسالة قوية موجهة للعالم أجمع، بأن مصر على خارطة السياحة، وفى مصاف الدول الأولى، كما أن تنظيم هذه المسابقة على أرض مصر يقدم صورة إيجابية توضح أن مصر وضعت أقدامها بثبات على الطريق الصحيح، لافتة إلى أن حفل مسابقة "ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة ميس ايكو انترناشونال"، يتابعه ملايين المشاهدين على مستوى دول العالم، سواء عبر وسائل الإعلام المختلفة أو عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، بالإضافة لما يقمن به المتسابقات من نشر لصورهن خلال وجودهن بفندق أيكوتيل دهب، وهذا يعد دعاية مجانية للسياحة المصرية عامة ولمدينة دهب خاصة ورسالة للعالم أجمع بأمن وأمان مصر ومدينة دهب.

وأكد عادل عبد العزيز مدير عام الفندق، أن مسابقة "ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة ميس ايكو انترناشونال"، تستمر لمدة 14 يوما، حيث يقام الحفل الختامى وإعلان ملكة جمال الكون والوصيفتين بالفندق يوم 31 مارس، وسط تغطية إعلامية دولية تردد اسم مصر ومدينة دهب على نطاق واسع بمختلف وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعى، ولفت إلى أن فندق «إيكوتيل دهب باى فيو» يعد إحدى الوجهات السياحية الرائدة فى منطقة دهب الغنية بالمعالم السياحية والطبيعية الخلابة التى جعلتها محط اهتمام السياح والمتطلعين للراحة والاستجمام، فضلا عن أنه من الفنادق السباقة فى دعم السياحة المصرية.

وأضاف عبد العزيز أن احتضان فندق أيكوتيل دهب للمسابقة يساهم فى الترويج للمنتجع السياحى المصرى، وخاصة السياحة الشاطئية، كما يعمل على زيادة وعى المجتمع العالمى بالسياحة وقيمتها الثقافية والاقتصادية، موضحا أن الفندق يقع بمنطقة وادى "قنى" فى حضن الجبل ويطل على خليج العقبة، ويبعد عن مطار شرم الشيخ الدولى بـ 85 كليوا مترا، لافتا الى أن الفندق يتوافق مع أعلى المعايير العالمية الصديقة للبيئة فى التشغيل من خلال الخدمات التى يقدمها بشكل محترف، كما يتمتع بانشاءات فريدة ومتميزة.

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