وزير خارجية سوريا يبحث مع نظيره العماني تعزيز العلاقات

بحث وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، السبت، في مسقط مع نظيره العماني بدر البوسعيدي تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأهم القضايا والمتغيرات بالمنطقة والعالم.من جانبه، أكد البوسعيدي للمقداد ثبات موقف السلطنة تجاه سوريا وأهمية الحفاظ على موقعها المهم عربيًا ودوليًا ووحدة وسيادة وسلامة أراضيها وأن يكون حل الأزمة في دمشق بيد السوريين وحدهم، حسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".بينما أكد المقداد على أهمية استمرار التعاون الثنائي في المجال الثقافي بين البلدين الشقيقين ولافتًا إلى أن نجاح الدبلوماسية الثقافية هو تجسيد لعمق العلاقة التاريخية الأخوية بين الشعبين العماني والسوري، وذلك خلال على هامش زيارته للمتحف الوطني العماني ضمن جولته بالسلطنة.وأوضح المقداد خلال لقائه بسياسيين ومثقفين بالسلطنة خلفية المؤامرة التي جرى تخطيطها ضد سوريا وتمكن السوريون من الوقوف بوجهها ومواصلة صمودهم وحفاظهم على أرضهم وثوابتهم.