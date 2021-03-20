«الحوت أصله غزال».. حفرية نادرة تكشف مفاجأة مثيرة (صور)

يسبح أكبر حيوان على وجه الأرض في أعماق المحيطات، لكن قبل 50 مليون سنة سارت الحيتان على الأرض بأربع أرجل، وفقًا لما ذكره موقع «ديلي ميل» البريطاني.وكشف باحثون في جامعة «نورث إيست أوهايو» الطبية، أن المخلوقات الضخمة «الحيتان» من نسل «غزال صغير» قديم يعرف باسم «الأندوهوس».ومن خلال البحث عن تطور الحوتيات، الذي يتضمن فرس النهر إلى الحيتان، اكتشف هانز ثيويسن، أحد المشرفين على البحث حفرية عمرها 47 مليون عام في باكستان ظهرت على حيوان ممتلئ الجسم بحجم الثعلب له جسم ممدود وذيل، وتلتصق العظام بطبقة من الطين تعكس خصائص الحيتان الحديثة، بالإضافة إلى عظم فوق الأذن الوسطى وهيكل الجمجمة.وقرر ثيويسن وفريقه، أن غزال «الإندوهوس» يخوض في الماء مثل فرس النهر بحثًا عن الطعام وكوسيلة لتجنب الحيوانات المفترسة، مما أدى في النهاية إلى الانتقال من اليابسة إلى نمط حياة مائي بالكامل، وبعد تحليل أعمق، كشف الباحثون عن أوجه تشابه بين جمجمة وأذني كل من غزال «الاندوهوس» والحيتان، كما توصلوا إلى أن عظام الهيكل العظمي للإندوهوس لها طبقة خارجية سميكة، أكثر سمكًا بكثير من الثدييات الأخرى.وأوضح الباحثون عادات «الأندوهوس» المائية بشكل أكبر من خلال التركيب الكيميائي لأسنانهم، والتي كشفت عن نسب نظائر للأكسجين مماثلة لتلك الموجودة في الحيوانات المائية خاصة الحيتان.وقبل هذه النتائج، كان من المفترض أن الحيتان تنحدر من أسلاف آكلة اللحوم التي انتقلت إلى نمط الحياة المائية لتتغذى على الأسماك التي تعيش في المحيط.