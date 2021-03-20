إزالة تعديات حفر وتشوين رمال خارج الحيز العمراني في دمياط (صور)

قاد المحاسب حازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، حملة مكبرة تحت إشراف روضه منير نائب رئيس مجلس المدينة لشئون القرى ومحمد عبد السلام نائب رئيس مجلس المدينه لقطاع شمال، لإزالة التعديات.تمكنت الحملة من إيقاف أعمال حفر وتشوين رمال خارج الحيز العمراني بمنطقة شط جريبة ( حوض سهيل ) وقد تم مصادرة المضبوطات وإيقاف الأعمال لحين صدور موافقه مديرية لزراعة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الازمه بهذا الشأن.