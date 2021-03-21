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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأم المثالية على بورسعيد.. أصيبت بسرطان الكلى ومازال عطائها مستمر

الأحد 21/مارس/2021 - 05:11 ص
سميرة حسن عبده الدمك
سميرة حسن عبده الدمك
ولاء جمال
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سميرة حسن عبده الدمك، الأم المثالية على محافظة بورسعيد، متزوجة منذ 41 سنة، تبلغ 71 سنة، حاصلة على المؤهل بكالوريوس تجارة.

الابنة الأولى، حاصلة على محو أمية "معاقة ذهنية "، الابنة الثانية حصلت على ليسانس دراسات إسلامية ودكتوراه في التربية، أما الابن الثالث حصل على بكالوريوس هندسة، وتزوجت الأم ورزقها الله بالابنة الكبرى تعاني من "متلازمة الداون" منذ ولادتها.

وبذلت مجهود كبير مع الابنة في العلاج وجلسات التخاطب وتعديل السلوك والعلاج الطبيعي، ورزقها الله ببنت وولد قامت الأم برعاية أبنائها الثلاثة وحرصت على تعليمهم.

وحصلت الابنة على درجة الدكتوراه في الفلسفة في التربية تخصص"إدارة تعليمية" وحصل الابن على بكالوريوس هندسة وتزوج.

وقامت الأم برعاية الزوج بعد إصابته بعجز في فقرات العمود الفقري نتيجة حادث سير مما أثر على حركته وعمله لمدة طويلة، ومازال عطاءها مستمر تجاه أسرتها رغم إصابتها بسرطان "الكلى اليسرى" مما أدى إلى استئصالها بالكامل، أصيبت الابنة الثانية في حادث سير مما ترتب عليه عجز مستديم بالعمود الفقري فقامت الأم برعايتها رغم مرضها.

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