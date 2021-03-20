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السبت 20 مارس 2021 الموافق 07 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القوات اليونانية تشارك في عدة تدريبات عسكرية

السبت 20/مارس/2021 - 10:10 م
القوات اليونانية
القوات اليونانية
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تشارك القوات المسلحة اليونانية في إجراء عدد من المناورات المشتركة مع حلفائها في الفترة الراهنة.

واختتمت السبت، التدريبات المشتركة للطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية اليونانية وطائرات من طراز "إف-15" التابعة للقوات الجوية الملكية السعودية بعد ثمانية أيام، وفقا لما ذكرته صحيفة "كاثمريني" اليونانية في نسختها باللغة الإنجليزية.
وتركز القوات المسلحة اليونانية بالفعل على مناورات واسعة النطاق في منطقة تراقيا تشمل أجزاء من التدريبات السنوية الضخمة (مدافع أوروبا) لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ففي الأسابيع المقبلة ستُجرى مناورات كبيرة على عربات مدرعة في تراقيا، وهناك عدد كبير من القوات الأمريكية متمركزة بالفعل في هذه المنطقة.
وتشمل مناورات مدافع أوروبا 2021، العديد من أعضاء حلف الناتو في منطقة تمتد من بحر إيجة إلى دول البلطيق.
وفي الأيام القليلة الماضية، جرت مناورة مشتركة أخرى في منطقتي أتيكا ولاريسا، بمشاركة قوات خاصة من اليونان ومقدونيا الشمالية والولايات المتحدة، وأصبحت التدريبات المشتركة مع مقدونيا أكثر تواترا.

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